Ein lückenfreies Radnetz für Kinder

Es ist eine einfache Frage, auf die sich alles im Angebot für Radfahrer auch in Linz reduziert: Würde ich hier mein fünfjähriges Kind fahren lassen? Mit anderen Worten: Wenn die Verantwortlichen ein Radnetz für Kinder planen, dann ist es auch für alle gut. Das war eine zentrale Botschaft der Kidical Mass, zu der die Radlobby Linz aufgerufen hatte.

“Kinder bewegen sich intuitiv im Raum und nehmen die Umwelt direkt und unmittelbar wahr", sagt Thomas Hofer von der Radlobby Linz. Sich selbst fortzubewegen, würde Sinneseindrücke auf Augenhöhe und die Chance auf Autonomie bieten. Es würde Zufriedenheit schaffen, wenn ein Kind den Weg zum Kindergarten oder zur Schule selbst zurücklegen könnte.

Doch das sollte so sicher wie möglich sein, womit wir wieder bei der Frage wären: Würde ich hier mein fünfjähriges Kind fahren lassen?

In Linz muss man diese Frage vor allem im Zentralraum - Stichwort Nibelungenbrücke - derzeit klar mit Nein beantworten. Deshalb war die Forderung der Veranstaltung mit 500 Teilnehmern auch klar definiert: Es braucht ein klares und lückenfreies Radwegenetz. Dann würde es nicht nur für Kinder sicherer, sondern Radfahren für eine große Anzahl von Menschen zu einer echten Mobilitätsoption, hieß es bei der Veranstaltung. Und: Eine Verkehrsplanung, die in die Zukunft blicke, dürfe sich nicht an den Bedürfnissen des Autoverkehrs orientieren.

Neben Linz gab es Radfahrten dieser Art in den vergangenen Tagen auch in Braunau, Gallneukirchen, Gmunden, Ottensheim, Pregarten, Steyr und Vöcklabruck.

