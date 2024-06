E-Scooter-Fahrer (17) bei Unfall in Haid verletzt: Polizei sucht Zeugen

Schwierig gestalten sich die Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall am Montag vor einer Woche in Haid bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land): An der Kreuzung Hauptplatz mit der Zufahrt zum Wohnblock Dr. Adolf-Schärf-Straße 3 war es zwischen 16:30 und 17:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einen Jugendlichen, der mit seinem E-Scooter unterwegs war und dem Lenker eines orangefarbenen Paketwagens gekommen. Der 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Mittlerweile konnte der Lenker des Lieferwagens, der nach dem Unfall weitergefahren war, ausgeforscht werden. Die Aussage des 40-jährigen Linzers unterscheidet sich aber grundlegend von jener des E-Scooter-Lenkers. Deshalb ersucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hilfe. "Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, der möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Ansfelden unter der Telefonnummer 059133 4131 melden", teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte nahe des Wohnblocks in der Dr. Adolf-Schärf-Straße 3

