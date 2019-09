Dreijähriges Mädchen auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Ein 81-jähriger Linzer fuhr am 5. September 2019 gegen 17:50 Uhr mit seinem Pkw in Linz auf der Westumfahrung Richtung stadtauswärts. Im Bereich der Wurmstraße missachtete er das Rotlicht einer Ampel und fuhr ohne anzuhalten weiter. Gleichzeitig wollte eine 3-Jährige aus Linz mit ihrer Mutter den Schutzweg bei Grünlicht überqueren. Das Kind wurde dabei vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in den MedCampus IV gebracht.

Der Pensionist hielt nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug zwar an, jedoch bestreitet er die Unfallbeteiligung trotz der Zeugenaussagen und der Spuren an seinem Pkw. Der durchgeführte Alkotest verlief negativ, der 81-Jährige zeigte aber Symptome einer Beeinträchtigung. Die Untersuchung durch einen Arzt ergab eine Beeinträchtigung aufgrund zahlreicher körperlicher Gebrechen und eine damit verbundene Fahruntauglichkeit.

Dem Pensionisten wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Bei der Vernehmung bestritt er weiterhin seine Beteiligung am Verkehrsunfall.