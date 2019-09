Drei Tage lang wird im Leondinger Zentrum gefeiert

Dieses Wochenende tut sich einiges im Leondinger Zentrum: Auch beim fünften Stadtfest wird wieder ein buntes Programm für Jung und Alt geboten.

Los geht es heute, Freitag, um 13 Uhr mit dem traditionellen Kirtag. Um 18 Uhr steht dann die Präsentation des neuen Leondinger Stadtlogos auf dem Programm. Bei dessen Gestaltung haben die Leondinger tatkräftig mitgeholfen: 100 von ihnen aus den verschiedensten Stadtteilen haben ihre Aussprache des Stadtnamens aufgenommen. Die unterschiedlichen Klänge wurden mittels Computerprogramm ausgewertet und spiegeln sich nun im neuen Logo der viertgrößten Stadt Oberösterreichs wider.

Die neue Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) ist zwar bereits stadtfesterprobt, doch auch für sie wird es dieses Mal eine Premiere geben: Die Besucher dürfen gespannt sein, wie viele Schläge ihre Bürgermeisterin brauchen wird, um ihren ersten Bieranstich zu meistern. Nach der Präsentation des Logos geht es weiter mit einer Show der Faschingsgilde Ei-Li-Scho, ab 20 Uhr gehört die Bühne dann der Gruppe Indeed, die mit einer Mischung aus Rock, Pop, Funk, Soul und klassischer Tanzmusik aufwartet.

Mitsingen erlaubt

Am Samstag geht es dann ab 10 Uhr im Zentrum wieder rund: Geboten wird ein buntes Programm, das vom Kunstturnen übers Ringen bis hin zu diversen Musikaufführungen reicht. So treten etwa die Kinders Soundkistn und 2:tages:bart beim Stadtfest auf. Mitsingen ist dann bei dem Auftritt der Chorgemeinschaft Leonding gefragt, die ein offenes Singen veranstalten. Wer sich für die Arbeit der Blaulichtorganisationen interessiert, sollte am Samstag (um 12.30 Uhr) oder Sonntag (um 14.30 Uhr) in der Michaelsbergstraße vorbeischauen. Dort findet jeweils eine Vorführung des Roten Kreuzes, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Leonding statt. Am Sonntag wird übrigens ein besonderer Gast erwartet: So hat sich Drache "Sebastian" aus der Grottenbahn angesagt.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, es wurde ein "Schlechtwetter"-Plan ausgearbeitet.

