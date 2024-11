Die Christkindlmärkte in Linz sind eröffnet

Der Weihnachtsmarkt am Linzer Hauptplatz

Seit heute, 17 Uhr, erleuchtet eine 25 Meter Fichte den Linzer Hauptplatz. Der Baum stammt aus St. Florian (Bezirk Linz-Land) und ist mit LED-Lichterketten geschmückt. Auch die Christkindlmärkte sind nun geöffnet.

Der Linzer Weihnachtsbaum gefiel erstmal nicht allen - "Er sieht ein wenig aus, als wäre er aus dem Vorjahr," sagte beispielsweise ein Linzer den OÖNachrichten. Am 11. November wurde der durchaus luftig bewachsene Baum dann aber von der Linz AG aufgeschmückt – also mit Ästen verdichtet und auch gleich weihnachtlich verziert.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Volksgarten gingen heute ebenfalls erstmals die Lichter an. Ein neuer beleuchteter Eingangsbogen gilt als "Eingangstor" zum winterlichen Märchenland.

Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer mit Theresa Gillhofer beim neuen Lichterbogen beim Eingangsbereich Richtung Hauptbahnhof. Bild: Stadt Linz

Dort gibt es heuer erstmals auch eine Pop-up-Weihnachtshütte, in der jede Woche wechselnde Aussteller ihr Sortiment präsentieren. Für die Kinder gibt es vier neue Spielhäuschen und die Bühne ist diesmal zentral platziert. Auch auf dem Platz vor dem Linzer Mariendom und am Pfarrplatz fiel am Samstag der Startschuss für die Weihnachtsmärkte.

Öffnungszeiten der Christkindlmärkte am Hauptplatz und Volksgarten: 9 bis längstens 21 Uhr, jedenfalls aber von 11 bis 19 Uhr. Am 24.12. von 9 bis 16 Uhr.

