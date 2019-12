Derzeit werden in Linz 3150 Wohnungen gebaut

Mit mehr als 208.000 Einwohnern ist die Nachfrage nach Wohnraum in Linz weiterhin groß: Aktuell werden hier 3150 Wohnungen errichtet, 3000 weitere sind bereits eingereicht beziehungsweise projektiert. Dazu kommen weitere 3000 Wohnungen, die auf der Fläche der ehemaligen Kaserne Ebelsberg, entstehen sollen. „Die künftige Nutzung dieses Areals, verbunden mit der Stadterweiterung in Pichling, ist das größte Zukunftsprojekt beim Linzer Wohnbau“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Interessant für die Stadtentwicklung sei auch das Gelände rund um den Mühlkreisbahnhof, sobald dieses von den ÖBB nicht mehr benötigt werde, so Luger weiter.

Während die Zahl der Wohnungen durch die Bautätigkeiten steigt, ist die durchschnittliche Wartezeit bei der städtischen Wohnungsgenossenschaft GWG im Sinken. Warteten Interessierte 2018 rund dreieinhalb Jahre auf eine Wohnung, sind es aktuell zweieinhalb Jahre.

Reduziert hat sich auch die Zahl der Wohnungsvormerkungen: Und zwar von rund 12.000 auf 10.000. Dadurch sei die GWG ein gutes Beispiel für den Erfolg der Linzer Wohnungsoffensive, so Vizebürgermeister Markus Hein (FP). „Nur wenn die starke Nachfrage an Wohnraum rasch bedient werden kann, bleibt Wohnen in der Stadt weiterhin leistbar“, sagt Hein.

Zudem werde nun versucht technische Innovationen, allen voran im Bereich des Umweltschutzes, zu integrieren: „Beim Projekt ‚Wohnen beim Donaupark' wurden Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Mit solchen Projekten kommt Innovation und Mehrwert für die Bürger im städtischen Wohnbau an.“