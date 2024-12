Der erste Schritt: Jahrmarktgelände wird ab 2025 umgestaltet

So sollen die Sitzstufen am Donauufer aussehen, mit deren Bau 2025 begonnen wird.

Nach dem Grundsatzbeschluss zur Finanzierung - drei Millionen Euro wurden im Gemeinderat vergangene Woche freigegeben - wurden Donnerstag Vormittag die aktuellen Pläne und Überlegungen zur Neugestaltung des Urfahrmarktgeländes vorgestellt.

Bei aller Herausforderung, die sich etwa aufgrund von Grundwasser- und Hochwasserschutz ergeben, herrscht nach der Präsentation der Entwürfe des Architekturkollektivs G.U.T. Konsens im Stadtsenat, dass es nun wichtig ist, ins Tun zu kommen.

Mit der Um- und Neugestaltung der Uferkante wird im kommenden Jahr begonnen, kündigte der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) an. Das Ziel: die Uferzone zugänglicher und attraktiver machen, neue Aufenthaltsbereiche schaffen und einen Raum für Naherholung und Freizeit bieten. Zudem wird eine "gezielte Begrünung" umgesetzt.

Die Aussichtsplattform soll dem Raum an der Donau eine neue Aufenthaltsqualität verleihen. Bild: Architekturkollektiv G.U.T./Gunther Mühlehner

Die Sitzstufen mit Liegemöglichkeiten sowie eine Plattform zur Donau hin werden als Auftakt für die umfassende Neugestaltung der gesamten Jahrmarktfläche gesehen, so Prammer weiter.

Begrünung im zweiten Schritt

In einer zweiten Phase geht es um Begrünungen und Entsiegelungen auf dem Areal. Dabei sollen auch die Wünsche der Anrainer wie der Linzer Bevölkerung generell berücksichtigt werden. Nicht abgerückt wird jedenfalls davon, dass das Gelände an der Donau als Veranstaltungsort (Urfahranermarkt, Lido Sounds etc.) erhalten bleiben. Das Areal wollen die Verantwortlichen aber als "lebendigen Treffpunkt für Erholung und gemeinschaftliche Aktivitäten stärken".

Prammer sprach von einer herausfordernden Arbeit, bei der viele Interessen zu berücksichtigen sind, sieht aber den ersten Schritt für die "Umsetzung des wichtigen Vorhabens" getan.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber