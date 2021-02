Debatte um Wanderweg: Schild schafft Klarheit

Die Vorgeschichte ist OÖN-Lesern bekannt: Wanderer und Spaziergänger fühlten sich auf dem stark frequentierten Wanderweg nahe der Schückbauer-Kapelle, der den Bachlberg mit dem Dießenleitenweg verbindet, nicht mehr willkommen. Die Ursache: Der Grundeigentümer hatte auf beiden Seiten des Weges Schilder mit einer unmissverständlichen Botschaft aufstellen lassen: „Betreten verboten“. Zudem patroullierte ein Securitydienst mehrmals täglich dort, um auf das Eigentum des Grundstückbesitzers aufmerksam zu machen. Rein rechtlich war das in Ordnung. Allerdings entstand der Eindruck, als wären nicht nur die landwirtschaftlich genutzten Wiesen, sondern auch der Weg zwischendurch damit gemeint.

„Der Wanderweg gehört aber zum öffentlichen Gut und ist daher für alle Bürger uneingeschränkt nutzbar“, sagt Bürgermeister Klaus Luger. Wie bereits von den OÖN angekündigt, sollte ein neues Schild die Missverständnisse ausräumen, was nunmehr geschehen ist. Um in Zukunft Unsicherheiten zu vermeiden, wurde ein separater „Verkehrszeichensteher“ mit dem Hinweisschild „Benützung des öffentlichen Wanderweges gestattet“ aufgestellt. Damit sollte allen klar sein, dass das Gehen auf dem Wanderweg erlaubt ist. Die angrenzenden Wiesen freilich sind Privatbesitz und dürfen somit nicht betreten werden, so Luger.