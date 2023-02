Das arte Hotel Linz hat eine neue Chefin

Im arte Hotel in Urfahr, nahe des Ars Electronica Centers, weht nun ein frischer Wind. Die österreichische Gruppe IPP Hotels holte Julia Unger mit an Bord, sie hat seit Jahresbeginn die Hotelleitung über und steht an der Spitze des 15-köpfigen Teams.

Die 41-jährige gebürtige Bayerin blickt auf 20 Jahre Erfahrung in namhaften Hotels in ganz Österreich zurück, darunter etwa das Cube Hotel, Ibis Style und Mercure. Zuletzt war die ausgebildete Touristikkauffrau bei Harry’s Home in Urfahr Hoteldirektorin.

"Schönste Beruf der Welt"

„Gastgeberin für Menschen zu sein, die zum Entspannen zu uns kommen und ihren Urlaub in unserem stylischen Hotel genießen, ist für mich der schönste Beruf der Welt. Ich freue mich sehr darauf, unseren Gästen gemeinsam mit meinem Team einen unvergesslichen und kulturell reichhaltigen Aufenthalt zu bieten. Ich habe sehr viele Ideen, die ich umsetzen möchte“, ist Unger voller Tatendrang.

Geschäftsführer Alexander Ipp streicht hervor, dass Ungers reichhaltige Expertise für die strategische Weiterentwicklung des arte Hotel Linz und der Marke arte Hotels im Allgemeinen überaus wertvoll sei.

Das arte Hotel in Linz umfasst 73 Zimmer und Suiten sowie zwei Boardingrooms, als Zielgruppe sind gehobene Business-Gäste, Kultur- und Freizeittouristen sowie Seminargäste ausgerufen. Kunst- und Kulturkooperationen sind ein wichtiger Bestandteil der arte Hotel-Linie.

