Busspur für Kreuzfahrttouristen beim Lentos wird verbreitert

Nun scheint es tatsächlich ernst zu werden. Im Verkehrsausschuss am Montag bzw. bei der Gemeinderatssitzung im Dezember sollen die rechtlichen Grundlagen für die Verbreiterung der Busspur bei der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe beim Lentos geschaffen werden. Das Projekt ist nicht neu. Schon 2020 wurde eine grundsätzliche Einigung verkündet, 2022 die Umsetzung erneut angekündigt.

Konkret soll die unterste Sitzstufe um 60 auf etwa 40 Zentimeter verschmälert werden, auf einer Länge von 95 Metern geht es insgesamt um eine Fläche von 66 Quadratmetern. Dadurch sollen jene Buse mehr Platz bekommen, die Touristen von den Schiffen abholen - für den zuständigen Verkehrsreferenten Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) eine Maßnahme zur Unterstützung des Schifffahrtstourismus. Längeres Parken sei nicht gestattet.

Wirtschaftsfaktor Schiffstourismus

Der Schiffstourismus würde der Stadt einen Umsatz von 17,6 Millionen Euro bringen. Laut dem Jahresbericht der viadonau legten in der laufenden Saison bisher rund 1410 Schiffe mit 197.000 Passagieren in Linz an. Etwa 60 Prozent davon würden auch Angebote, wie Stadtführungen nutzen. Passagiere, die in Linz bleiben geben durchschnittlich 23 Euro pro Person und Tag aus, Passagiere mit Tagesausflug etwa 14 Euro. „Die Zahlen belegen deutlich, welchen Wert der Schifffahrtstourismus für Linz hat“, sagt Hajart: Deshalb müsse man wir auch darauf schauen, dass die Zu- und Abfahrtswege für die Busse möglichst sicher sind – die Verbreiterung der Straße ist deshalb sinnvoll.“

So stellt sich die Linzer VP die Umgestaltung vor. Bild: atelier dede

Weitergehende Umgestaltung

Es gehe auch um die Sicherheit der Radfahrer und Fußgeher dort. Die Linzer Volkspartei macht außerdem einen Vorschlag, wie die Donaulände vor dem Lentos für die freizeitsuchenden Linzerinnen und Linzer aufgewertet werden könnte: „Durch mehr Bäume, Steingärten, Sitzgelegenheiten und einem Weg würde die Attraktivität deutlich steigen, wie entsprechende Visualisierungen zeigen“, sagt Hajart.

Grüne: "Weniger Raum für erholungssuchende Bürger"

Scharfe Kritik kommt von den Grünen und Linzplus. "Mehr Platz für Reisebusse, bedeutet weniger Raum für erholungssuchende Bürger", sagt der grüne Klubobmann Helge Langer. Dieses als Tourismus-Förderungs-Maßnahme angepriesene Vorhaben sei nichts anderes als ein Eingriff in eines der zentralsten Naherholungsgebiete in unserer Stadt. Die Grünen plädieren einmal mehr für alternative Standorte für den Buseinstieg, wie zum Beispiel bei der Oberbank oder der Umkehrschleife beim Brucknerhaus, die untertags nicht genutzt werde.

Potocnik: "Skandalöser Umbau"

Von einem "skandalösen Umbau" spricht Linzplus-Fraktionsobmann Lorenz Potocnik. Anstatt die Aufenthaltsqualität an der Lände zu verbessern, werde diese so umgebaut, dass Busse und LKW’s möglichst gut anfahren können. "Das ist verrückt", sagt Potocnik, der sich ebenfalls dafür ausspricht, Busse auf der "Unteren Donaulände" parken zu lassen, auch wenn die Passagiere dann 200 Meter zu Fuß gehen müssten.

