Bürgermeister empfing 230 Neu-Linzer im Alten Rathaus

Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP), Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) und Stadtrat Dietmar Prammer hieß Bürgermeister Klaus Luger (beide SP) an die 230 Neu-Linzer offiziell in ihrer neuen Heimatstadt willkommen. Er präsentierte aktuelle Entwicklungen aus der Stadt und stand anschließend für Fragen zur Verfügung. Auch eine Führung durch das Rathaus stieß auf großes Interesse.

Mehr als 210.000 Linzer

„Seit Juli leben in Linz mehr als 210.000 Einwohner und die Zahl steigt stetig an. Dieser Höchstwert seit knapp zehn Jahren ist sicherlich auf die gute Lebensqualität in der Stadt und das attraktive Arbeitsplatz-Angebot zurückzuführen", sagt Luger. Auch die Unterbringung von Flüchtenden aus der Ukraine sorge für einen Anstieg.