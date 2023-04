Bühnenfinale mit einem Herzensprojekt

Der Aufwand ist groß, die Vorbereitungsarbeiten waren intensiv, aber Freitag Abend steigt sie, die große Party. Oder besser gesagt die Premiere des Musicals "Trazom", mit dem sich die Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse des musisch-kreativen Zweiges des BRG Hamerlingstraße in Linz in den Blickpunkt spielen werden. Das hat Tradition und seit Jahrzehnten auch ganz viel mit Anita Döllerer zu tun.

Zusammen mit ihrem (mittlerweile schon pensionierten) Mann Anton ist es Jahr für Jahr ihr ambitioniertes Unterfangen, nicht nur jungen Menschen eine Bühne zu bieten, sondern sie darstellerisch auch für das Leben zu schulen. In dieser Arbeit ist Döllerer stets aufgegangen, nun heißt es auch für sie langsam Abschied nehmen. "Ich bin fast 64 Jahre alt und heuer ist mein vorletztes Jahr als Lehrerin an der Schule", sagt sie. Und man braucht gar nicht zwischen den Zeilen zu lesen: Die Aussicht auf die Pension, in der ihr Mann seit Herbst des Vorjahres schon ist, löst wenig Vorfreude aus.

"Trazom" ist ihre letzte "ganz große Musicalproduktion", die sie zusammen mit einem "mega begabten" Ensemble auf die Schulbühne bringen wird. Die Wahl fiel (natürlich) nicht zufällig auf das Stück. "Mozart hat mich ein Musikerleben lang begleitet und fasziniert", sagt Döllerer, spricht daher von einem Herzensprojekt.

In dem Musical – der Titel ist der Name Mozart, nur rückwärts gelesen – geht es um ein musikalisches Genie, dem sich die Schüler singend, tanzen und schauspielernd annähern werden. In musikalischer und szenischer Umsetzung wird dabei die Welt von Mozart auf das Heute treffen. Außergewöhnlich ist bei der Produktion laut dem Ehepaar Döllerer auch, dass so "manches Mozartkugelbild" auf den Kopf gestellt wird. Und das wird nicht nur daran sichtbar, dass der Hauptdarsteller von einem Mädchen (Julia Pfarrhofer) verkörpert wird.

Seit Schulbeginn bereiten sich die Jugendlichen fächerübergreifend auf ihren großen Auftritt vor, am 21. April, ist es so weit. Weitere Aufführungen am 22., 23., 24., 26., 27. und 28. April, je 19 Uhr. Karten: Tel. 0732/652062 oder anita.doellerer@brghamerling.at

