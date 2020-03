Baustelle der Neuen Donaubrücke eingestellt

Nach Sicherungs- und Aufräumungsarbeiten gestern, sind mit heute Dienstag alle Arbeiten an der Baustelle vollständig eingestellt, so der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein. „So schmerzhaft es auch ist, ich habe volles Verständnis dafür, dass in dieser unklaren Situation, in der sich die Lage täglich ändern kann, ein Weiterführen der Baustelle keinen Sinn macht.“

Gestern Mittag wurde die Stadt Linz von der ARGE Bau informiert, dass die Stahlbauarbeiten an der Neuen Donaubrücke Linz, die an die Stelle der alten Eisenbahnbrücke kommen soll, wegen der verordneten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingestellt werden. Aufgrund der Maßnahmen in Österreich und in den Nachbarländern, aus denen der Großteil des Baustellenpersonals kommt, muss die Baustelle bis auf weiteres geschlossen werden.

Die Werksfertigung der Stahlteile in den drei Produktionsstätten in Deutschland, Tschechien und Ungarn wird derzeit noch weitergeführt. Wie lange diese Arbeiten noch durchgeführt werden können, hängt natürlich davon ab, wie sich die Krise weiterentwickelt und von etwaigen weiteren Einschränkungen, die umzusetzen sind, sagt Hein: „Fakt ist aber, dass die derzeitigen Einschränkungen bereits zu Problemen bei der Logistik und der Qualitätssicherung führen.“

Die Brücke hätte ursprünglich im Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein sollen, verschob sich aber zuletzt um ein Jahr, nachdem es bei der Planung zu Fehlern gekommen war. Nun könnte durch die Corona-Krise eine weitere Verschiebung der Fertigstellung erfolgen.