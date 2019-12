Bäckerei Huber in Leonding sperrt mit Jahresende zu

Nach mehr als 90 Jahren ist damit der Bäckerei-Standort in der Michaelsbergstraße Geschichte.

Mit den Worten "Jetzt ist es aber an der Zeit Danke zu sagen", haben Herwig Schramböck und seine Ehefrau Petra ihre Stammkunden via Brief, der im Geschäft verteilt wurde, über die baldige Schließung informiert und sich für die langjährige Treue bedankt.