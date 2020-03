Arbeiter stürzte aus neun Meter Höhe von Gerüst

Der 49-jährige Portugiese aus Linz montierte auf einer Baustelle in Linz in 9-m-Höhe ein Eckgerüst. Da die Betondecke, an der er das Gerüst verschraubte, noch nicht vollständig ausgehärtet war, riss das das Eckgerüst aus der Verankerung und stürzte mit dem 49-Jährigen zu Boden.

Der verletzte Arbeiter wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins UKH Linz gebracht.