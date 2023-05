Anhänger überschlug sich auf Autobahn

Aus unbekannter Ursache hat sich am Dienstag kurz nach 18 Uhr am Ebelsberger Berg auf der A1 Westautobahn in Richtung Wien ein Anhänger, der ein Fahrzeug geladen hatte, überschlagen. Anhänger samt geladenem Auto kamen seitlich zu liegen.

Der Unfall bot ein spektakuläres Bild, verletzt wurde jedoch laut Polizeiangaben niemand. Die bereits präventiv alarmierte Rettung konnte noch während der Anfahrt wieder abbestellt werden.

"Zum Glück kam es im dichten Abendverkehr zu keinem Auffahrunfall", berichtet die Freiwillige Feuerwehr St. Florian, die mit 28 Mann anrückte. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Freimachen der Fahrbahn. Das hatten die Florianijünger binnen 25 Minuten erledigt und konnten wieder einrücken.

Bild: FF St. Florian

Bild: FF St. Florian

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper