Paneum lockt mit eigenem Ferienangebot

ASTEN. Auf den Start der großen Sommerferien hat sich auch das Paneum, das Brotmuseum in Asten, eingestellt.

Von heute bis einschließlich 8. September wird in der "Wunderkammer des Brotes" ein Ferienprogramm geboten.

Den Anfang macht eine kulinarische Reise in die Provinz Noricum, bei der Kinder und Jugendliche den Geschmack der damaligen Zeit erkunden können. Diese Sommer-Führung wird jeweils am Montag um 10 Uhr angeboten und dauert rund eineinhalb Stunden. Zudem werden jeden Mittwoch im Sommer Familienführungen angeboten, und samstags gibt es Highlight-Führungen für Erwachsene. Ebenfalls im Angebot: Spezialführungen mit Anita Giuliani zum Thema "Brot für die Legion" am 14. Juli, 4. und 30. August. Informationen unter www.paneum.at

