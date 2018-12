Magazin 2 in der Tabakfabrik erhält eine Glas-Fassade

LINZ. Architekturwettbewerb ist entschieden.

So soll das neue Magazin 2 aussehen. Bild: Rendering: kaltenbacher ARCHITEKTUR

Die Entscheidung, wie künftig die Fassade des Magazins 2 in der Tabakfabrik Linz aussehen wird, ist gefallen. Im Architekturwettbewerb wurde einstimmig der Vorschlag des niederösterreichischen Architekturbüros Kaltenbacher ausgewählt.

Das historische Magazingebäude, das nahezu fensterlos war, wird eine Fassade aus tausenden Glasbausteinen erhalten, die an die historischen Fensterbänder erinnern sollen.

"Der industrielle Charakter bleibt weiterhin gewahrt", heißt es in der Jurybegründung weiter. So würde "ein zentrales Gestaltungsprinzip der Tabakfabrik wiederbelebt und die Formensprache von Stararchitekt Peter Behrens in das 21. Jahrhundert überführt".

"Die Herausforderung war, eine harmonische Balance aus einer gewissen Ehrfurcht vor diesem Pionierbau von Peter Behrens und einem eigenständigen, wagemutigen Statement zu finden", erklärt Architekt Oliver Steinbauer seinen planerischen Ansatz.

Bis diese Veränderung in der Realität zu sehen wird, dauert es noch ein wenig. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 geplant. Läuft alles nach Plan, dann werden die Arbeiten bis Mitte 2021 dauern, die das alte Magazin 2 der Tabakfabrik in einen "Glaspalast der Kreativität" verwandeln sollen.

Auf sieben Geschoßen und einer Fläche von rund 8000 Quadratmeter sollen dann rund 300 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. 9,5 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.

