76-Jähriger von vermummten Männern überfallen

LINZ. Von zwei mit Tüchern maskierten unbekannten Männern ist am Montagabend ein 76-jähriger Linzer in der Weingartshofstraße überfallen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es war kurz nach 21 Uhr, als die beiden vermummten Männer den 76-jährigen Linzer an den Unterarmen und setzten ihm je ein Messer im Bauchbereich an. In weiterer Folge forderten sie in österreichischem Dialekt Bargeld. Das Opfer übergab einem der Täter schließlich das Geld.

Daraufhin flüchteten die Täter von der Weingartshofstraße in die Handel-Mazzetti-Straße. Die sofortige Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief erfolglos. Das Opfer wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Die polizeilichen Erhebungen laufen.

Die Täterbeschreibung

Der erste Täter ist rund 1,85 Meter groß und trug ein schwarz-weißes Palästinensertuch vor dem Gesicht. Bekleidet war der mit einem Messer Bewaffnete vermutlich mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Sein Komplize dürfte zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er trug graue Jeans, einen grauen Kapuzenpullover sowie einen Rucksack und sprach österreichischen Dialekt. Auch er war mit einem Messer bewaffnet.

