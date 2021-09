33-Jähriger bei Frontalkollision schwer verletzt

Ein 33-jähriger Linzer wollte die Kreuzung gegen 13:15 Uhr geradeaus mit seinem Leichtmotorrad überqueren, als er frontal von einem Pkw erfasst wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Der 45-jähriger Autofahrer gab an, er habe bei grün blinkendem Licht nach links von der Weißenwolff- in die Gruberstraße abbiegen wollen. Die Ermittlungen laufen.