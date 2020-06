22-Jähriger bediente sich aus offen stehenden Autos

Aus den Fahrzeugen soll er Rucksäcke, Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Darüber hinaus soll der 22-Jährige die Geldbörse eines Rettungssanitäters vom Tisch des Aufenthaltsraums einer Rot-Kreuz-Stelle mitsamt Dokumenten und Bankomatkarte entwendet haben. Mit der gestohlenen Bankomatkarte kaufte sich der Beschuldigte bei einem Zigarettenautomaten im Zentrum von Enns sieben Packungen Zigaretten. Zudem soll er am Dienstag ein Mobiltelefon eines Bewohners aus einer Aslywerber-Unterkunft gestohlen haben.

Um 11:30 Uhr bemerkte eines der Opfer, dass ein bis zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter seinen Rucksack aus dem unversperrten Firmen-Pkw gestohlen hatte. Der Beschuldigte war dem 31-Jährigen schon zuvor aufgefallen, weil er in geparkte Fahrzeuge auffällig hineingeschaut hatte. Nachdem der 31-Jährige das Fehlen seines Rucksackes bemerkte, begab er sich im Umkreis des Tatortes auf die Suche danach. Dabei kam ihm der 22-Jährige entgegen. Er sprach den Beschuldigten an, woraufhin dieser versuchte zu flüchten. Der 31-Jährige konnte ihn an der Oberbekleidung fassen und ihn so an der Flucht hindern. Bei der Personendurchsuchung konnten beim Beschuldigten sieben Smartphones, Bargeld und andere offenbar von Diebstählen stammende Gegenstände sichergestellt werden.

Der 22-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Garsten gebracht. Als Motiv gab er an, sich seinen Drogenkonsum mit den Diebstählen zu finanzieren.