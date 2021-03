Führerscheinloser Lenker 17 Mal von der Polizei erwischt

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde in Lenzing von der Polizei angehalten. Bei der Personenkontrolle stellte sich dann heraus, dass sie einen notorischen Schwarzfahrer geschnappt hatten, der auch immer wieder betrunken und berauscht Auto fährt, und bei sechs Fahrten auch in Verkehrsunfälle verwickelt war, so die Polizei.

