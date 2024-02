Leichtathletik: Oberösterreich dominierte Titelkämpfe

Oberösterreichs Leichtathleten hatten bei den Mehrkampf-Meisterschaften in Linz viel Grund zum Jubeln: Sieben von acht möglichen Titeln wurden eingefahren. "Das ist sehr erfreulich", sagt Roland Werthner, Präsident des oberösterreichischen Leichtathletik-Verbandes (OÖLV) und ergänzt: "Es zeigt, dass die gesetzten Mehrkampf-Initiativen vom Nachwuchs- bis zum Hochleistungsbereich Wirkung zeigen."

Mit Leo Lasch (Allgemeine Klasse), Simon Hummer (U20) und Julius Rudorfer (U18) triumphierten im Herren-Siebenkampf — bestehend aus den Disziplinen 60-Meter-Sprint, 60-Meter-Hürden, Weit-, Hoch- und Stabhochsprung, Kugelstoß sowie dem abschließenden 1000-Meter-Lauf — allesamt Athleten von der Linzer TGW Zehnkampf-Union. "Jetzt beginnt mein Mehrkampf-Leben erst richtig", sicherte sich der Scharnsteiner Lasch mit 5439 Punkten seinen Premieren-Staatsmeistertitel. Und das im ersten Mehrkampf nach seiner Hüftoperation.

Mit Titel "entschädigt"

In den Altersklasse U20 und U18 verteidigten Hummer beziehungsweise Rudorfer erfolgreich ihre Titel aus dem Vorjahr. Dem Leondinger Hummer fehlte in der Endabrechnung nur ein Zähler auf die 4800-Punkte-Marke: "Leider gingen sich die 4800 Punkte knapp nicht aus, aber der Titel und die persönliche Bestleistung entschädigen dafür."

Bei den Frauen gewannen Verena Mayr (Allgemeine Klasse) aus Ebensee sowie das Welser Talent Olivia Benesch (U18) die Fünfkampf-Konkurrenzen. Lediglich in der U20 musste Oberösterreich der Tirolerin Alma Kathan den Vortritt lassen. Auf den Plätzen zwei und drei folgte jedoch schon das Zehnkampf-Union-Duo Sophia Höfer und Franziska Pichler.

In den Teamwertungen — sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen — thronte die Zehnkampf-Union von der Spitze.

Keine Zeit zum Verschnaufen

Zeit zum Verschnaufen bleibt Oberösterreichs Mehrkämpfern keine, stehen am Wochenende in den Einzeldisziplinen die Staatsmeisterschaften am Programm. Dann wollen sie erneut in der Linzer TipsArena um den Sieg mitkämpfen.

