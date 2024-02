Olivia Benesch tritt in die Fußstapfen von Ivona Dadic

Es läuft derzeit für Leichtathletin Olivia Benesch vom Welser Polizeisportverein (PSV): Das Nachwuchstalent kürte sich in der Tips-Arena in Linz zur österreichischen Mehrkampf-U18-Meisterin. Das letzte Mal gab es für den PSV Mehrkampf-Gold im Jahr 2009, und zwar durch keine Geringere als die Welserin Ivona Dadic. Wie berichtet musste sich Dadic am Wochenende im Mehrkampf Verena Mayr geschlagen geben. Dritte wurde Sarah Lagger.

Benesch ging mit einem Sieg und persönlicher Bestleistung über 60 Meter Hürden (8,96 s) in den Bewerb und legte damit das Fundament für ihren Start-Ziel-Sieg. Im anschließenden Hochsprung hielt sie mit 1,60 Meter die Konkurrenz auf Distanz. Beim Kugelstoß errang sie mit sehr guten 12,69 Metern den nächste Disziplinensieg. Im Weitsprung sprang sie im letzten Versuch nah an ihre Bestleistung (5,42 Meter) und hielt ihren Vorsprung. Beim abschließenden 800-Meter-Lauf hatte sie einen kleinen Polster auf die Verfolgerinnen aus Wien. Mit einem beherzten Rennen konnte sie eine neue persönliche Bestleistung von 3:00,29 Minuten aufstellen und sich schlussendlich über das erste Mehrkampf-Gold ihrer Karriere freuen. Erst vor drei Wochen wurde die Welserin Landesmeisterin im Weitsprung (5,51 m), im Kugelstoß (12,79 m) und im 60-Meter-Hürdenlauf (9,12 s) und war damit erfolgreichste U18-Teilnehmerin.

