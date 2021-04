Landau: „Zeit für ein soziales Comeback Österreichs“

Gerade die Corona-Pandemie zeige, „wie wichtig Pflege und Betreuung sind“, sagte Landau. Betreuende Angehörige müssten dringend entlastet werden, so der Caritas-Präsident. Er forderte daher eine „Personaloffensive: 75.000 Mitarbeiter zusätzlich in den Betreuungsberufen bis 2030.“

Die von der Bundesregierung angekündigte Pflegereform werde begrüßt, „beim Umsetzen muss man jetzt den Turbo einsetzen“, sagte Landau. Es sei „Zeit für ein soziales Comeback Österreichs.“ Zum angekündigten „Pakt gegen die Einsamkeit“ stehe „das Follow-Up seit geraumer Zeit aus“. Ein Regierungsbeauftragter sollte sich des Themas widmen, so Landau.

Der Fokus müsse nicht nur auf der Pflege sondern auch der sozialen Betreuung liegen. „Leider werden Sozialbetreuerinnen und Sozialbetreuer in der Debatte vernachlässigt.“ Pflegeberufe seien sinnstiftend und krisensicher, „aber es mangelt an Ressourcen“, sagte Landau. Er fordert ein kostenloses Ausbildungsangebot, die auszubildenden Kräfte müssten zudem bei der Deckung ihrer Lebenskosten unterstützt werden, so wie das in der Polizei-Ausbildung der Fall sei.

Die Caritas fordert auch eine Reform des Pflegegeldes. Gerade bei Demenzerkrankungen werde der eigentliche Pflegebedarf nicht berücksichtigt.