Kein Cluster im BRG Schloss Traunsee

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich hatte in einer Aussendung am Abend über eine Fallhäufung in der Schule berichtet.

Der Cluster war aber nicht am Traunsee, sondern in Bad Ischl entstanden. Der Krisenstab entschuldigte sich für die Verwechslung, auch die OÖN bedauern diesen Irrtum. Am Gymnasium in Bad Ischl stiegen die Zahlen auch gestern an: 39 Schüler und drei Lehrer wurden positiv getestet. In der Kaiserstadt stieg die Zahl der Infizierten gestern auf 221 an.