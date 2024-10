Kauft Stadt Linz die geköpfte Marienskulptur?

Weit über ihre Ausstellung im Kunstraum des Linzer Mariendoms hinaus erregt die Marienskulptur von Künstlerin Esther Strauß die Gemüter. Das Werk „crowning“ zeigt die Gottesmutter, wie sie Jesus zur Welt bringt. Derzeit ohne Kopf – denn der wurde ihr nur wenige Tage nach dem Start der Ausstellung Anfang Juli abgesägt.

Mittlerweile hat die Polizei zwei Verdächtige, einen 73-jährigen Linzer und einen 31-Jährigen aus Wien, die Ermittlungen sind noch im Laufen. Und die Geschichte um die Geköpfte ist um eine Facette reicher. Denn nun entspinnt sich in Linz eine Diskussion darüber, ob die Stadt das Kunstwerk ankaufen soll, wie ÖVP-Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer das angeregt hat – oder auch nicht.

„Ein Zeitdokument“

Das Werk sei auch zu einem Zeitdokument für die Landeshauptstadt geworden, sagt die Kulturstadträtin und würde es gerne sehen, dass es angekauft wird und im Linzer Stadtmuseum Nordico eine neue Heimat findet. Es gehe unter anderem auch darum, sich mit der Rolle der Frau in der Kirche zu beschäftigen, so Lang-Mayerhofer.

Ihr zur Seite springt Frauenstadträtin und Bürgermeisterkandidatin Eva Schobesberger von den Grünen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Bild einer geköpften Frau eher toleriert wird als der Anblick einer gebärenden Frau“, so Schobesberger. Sie unterstütze einen Ankauf.

FPÖ gegen Ankauf

Ganz im Gegensatz zum Bürgermeisterkandidaten der FPÖ, Stadtrat Michael Raml. Es sei in einer Zeit, in der die finanziell angeschlagene Stadt sparen müsse, unverständlich, „dass Steuergelder für reine Provokationen im Kulturbereich zum Fenster hinausgeworfen werden.“ Seiner Meinung nach würden die Linzer eine Kulturpolitik verdienen, die Mehrwert biete, statt zu spalten und zu provozieren. Er erwarte sich eine klare Absage von ÖVP-Chef Martin Hajart.

Der so Angesprochene reagiert auf die Aussage prompt, aber anders – er unterstütze das Ansinnen der Kulturstadträtin, sagt er im Gespräch mit den OÖN. „Wenn es nach mir geht, steht Linz für eine offene Kultur, einen offenen Zugang“, so der Vizebürgermeister und Bürgermeisterkandidat.

Seitens der SPÖ Linz gab es vorerst keine Stellungnahme.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger

