Kopf abgesägt: "Gebärende Maria" im Linzer Dom zerstört

Die Heilige Maria, wie man sie sonst noch nicht gesehen hat: Drei Wochen lang hätte eine ganz besondere Skulptur im Linzer Mariendom die Mutter Jesu aus feministischer Perspektive zeigen sollen. Ein Projekt, das provozierte – und zwar offenbar so sehr, dass die Figur nun von einem Unbekannten zerstört wurde. Wie die Diözese Linz den OÖN auf Anfrage bestätigte, fiel das Werk der Künstlerin Esther Strauß am Montagvormittag einem Vandalismusakt zum Opfer. Der Figur wurde der Kopf abgesägt.

Erhebungen laufen

"Wir verurteilen diesen Gewaltakt aufs Schärfste", sagt Martina Noll, Pressesprecherin des Linzer Mariendoms. Derzeit laufen die Erhebungen, wer für die Beschädigung verantwortlich ist. Der "Kunstraum" in der Turmkapelle West war zum Tatzeitpunkt für jedermann öffentlich zugänglich, nun ist er geschlossen.

Der "Kunstraum" ist derzeit geschlossen. Bild: kap

Die Installation war eines von vielen Projekten anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Linzer Doms. "Maria ist in der Kunstgeschichte so noch nie gezeigt worden", sagte die Kunsthistorikerin Martina Gelsinger, die die Kunstreihe "Künstlerische Positionen zur Heiligen Familie" kuratiert, am Freitag im OÖN-Gespräch.

So sah die Figur aus, bevor sie zerstört wurde. Bild: Ulrich Kehrer

"Eine feministische Position"

Provozieren sollte die Skulptur nicht. Viel mehr sei sie "ein Frauenthema, eine feministische Position". Geschaffen hat die Skulptur, die auf einem Sockel installiert ist, von der in Wien und Tirol lebenden Künstlerin Esther Strauß. Ihr ist die Idee zur Skulptur gekommen, während sie zu Weihnachten die berühmte Krippe im Mariendom betrachtet hat.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner