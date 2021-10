Zweiter Urnengang in fünf Gemeinden

In fünf Gemeinden des Bezirkes – darunter in Ried – werden am Sonntag die Bürgermeister in einer Stichwahl ermittelt. Für einige langgediente Bürgermeister könnte der kommende Wahlsonntag zu einer "Zitterpartie" werden.

Ziemlich überraschend war das Wahlergebnis in der Marktgemeinde Eberschwang. Dort hat Langzeit-Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ) mit nur 811 Stimmen (36,81 Prozent) sein Wahlziel weit verfehlt. Er geht am Sonntag als Zweiter in die Stichwahl gegen ÖVP-Kandidat Patrick Lang, der von 956 Eberschwangern die Stimme erhielt (43,4). Das wohl spannendste Rennen im Bezirk um den Bürgermeistersessel.

Gegenkandidat Patrick Lang von der ÖVP

Nach dem Abtreten von Johann Jöchtl (SPÖ) in Waldzell schaffte der neue SPÖ-Kandidat Thomas Salhofer nur 31,64 Prozent. Johannes Aigner von der ÖVP brachte es immerhin auf 43,58 Prozent.

In Reichersberg rittern Bürgermeister Bernhard Öttl (ÖVP) und Thomas Schamberger von der Bürgerliste PRO um das Bürgermeisteramt. Wobei hier Bernhard Öttl trotz der Stimmverluste leichter Favorit sein dürfte, er bekam im ersten Wahlgang 46,26 Prozent, sein Gegenkandidat 31,98.

Reichersberg: Bgm. Bernhard Öttl (ÖVP)

Nachdem Langzeit-Bürgermeister Walter Schneiderbauer in Aurolzmünster sein Amt zur Verfügung gestellt hat, fällt die Entscheidung zwischen FP-Kandidat Peter Kettl und Christian Kirchsteiger von der ÖVP. Kettl erreichte im ersten Wahlgang 43,51 Prozent der Stimmen, auf Kirchsteiger entfielen 36,22 Prozent.

In der Stadt Ried treten Bernhard Zwielehner (ÖVP) und Thomas Dim (FPÖ) um die Nachfolge von Albert Ortig (VP) an.