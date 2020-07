Mehr Dramatik in der Endphase der Zweiten Liga geht nicht. Nur noch drei Tage sind es bis zum finalen Showdown im Aufstiegskampf. Die SV Ried geht mit einem Tor Vorsprung auf Verfolger Klagenfurt in das Heimspiel gegen den Floridsdorfer AC, der am Samstagabend mit 2:0 gegen Kapfenberg gewann. Da die Rieder aber mehr Tore als Klagenfurt erzielten, müssten die Kärntner bei einem Sieg der Rieder ihr Spiel gegen Innsbruck mit zwei Toren mehr Unterschied gewinnen.