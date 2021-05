Winterstätter tritt für die Grünen in Stadt Braunau an

"Ich nehme fast an, dass Sie nicht mit diesem Namen in der Funktion des Spitzenkandidaten der Braunauer Grünen gerechnet haben. Ich muss gestehen: Ich auch nicht, bis ich vor kurzem von meinen Fraktionskollegen für diese schöne, anspruchsvolle und fordernde Aufgabe vorgeschlagen wurde. Es ist für mich eine riesige Ehre", sagt Günter Winterstätter.

Manfred Hackl, der zwölf Jahre an der Spitze der Braunauer Grünen stand, bleibt als designierter Fraktionsobmann erhalten. Als IT-Unternehmer mit 15 Mitarbeitern wolle Günter Winterstätter mit seiner Kandidatur auch ein Zeichen dafür setzen, dass "Grüne Politik" kein Gegenpol zur Wirtschaft sei. "Wir brauchen Green Jobs, Förderung von Start-ups." Wichtig sei eine viel stärkere Bürgerbeteiligung. Dafür wolle man auch digitale Plattformen nutzen, mit denen Bürger an Umfragen teilnehmen und sich einbringen können. Günter Winterstätter ist 1964 in Braunau geboren, verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkelkinder. Familie Winterstätter nahm 2016 einen syrischen Buben bei sich auf.