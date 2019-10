Wenn die Schlagader zu platzen droht

"Ein Bauchaortenaneurysma ist eine gefährliche Erkrankung", sagt Gilbert Hainzl, der Leiter des Gefäßzentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried. Als Aneurysma wird eine Ausweitung der Aorta bezeichnet, die – wenn es zum Riss der Schlagader kommt – lebensbedrohlich ist. Die Krankheit sei deshalb so gefährlich, "weil sie keine Beschwerden verursacht, aber es im schlimmsten Fall zu einem Gefäßriss kommen kann, der in der Hälfte aller Fälle zum Verbluten führt", sagt der Mediziner. Daher beteiligt sich das Rieder Gefäßzentrum an den Beratungs- und Screeningtagen und bietet Untersuchungen an.

Risikopatienten sind alle Männer ab 65 Jahren und Frauen, die rauchen oder geraucht haben. In dieser Personengruppe habe jeder sechzigste Mensch ein unerkanntes Aneurysma, so der Mediziner. Vorsorgemöglichkeiten sind Nichtrauchen, Bewegung, Blutfett-Senkung und Blutdruckregulierung. Die Untersuchung des Bauchraumes erfolgt mittels Ultraschall, sie ist schmerzlos und dauert rund zehn Minuten. Allerdings ist es notwendig, dass die Patienten nüchtern sind. Nur so kann ein aussagekräftiges Ergebnis erzielt werden.

Terminvergabe ab sofort

Termine für das Aneurysma-Screening am Mittwoch, 6. November, werden telefonisch in der Chirurgischen Ambulanz am KH Ried entgegengenommen: 07752 / 602 - 92132 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr).