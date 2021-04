Was macht ein Gemeinderat? Kommunalpolitiker geben Einblicke

Der Verein "Kultur.Land.Impulse" (Kuli) lud zur Online-Veranstaltung "Politik jetzt mitgestalten". Regionalpolitiker gaben in einer Zoom-Konferenz Einblick in ihre Tätigkeit und standen den Zusehern Rede und Antwort. Mit dabei waren St. Romans Bürgermeister Siegfried Berlinger vom Unabhängigen Bündnis (UB), Johanna Bruckenberger von der VP Munderfing und David Witzeneder von den Grünen in Andorf. Mit der Veranstaltungsreihe will der Verein Kuli besonders junge Menschen motivieren und dabei unterstützen, sich in der Gemeindepolitik einzubringen. Es könne sich grundsätzlich jeder politisch engagieren, der das auch wolle, sagte Witzeneder. Beherrschen solle man aber die Grundregeln des Kommunizierens: "Dass man sich ausdrücken, Kritik äußern ohne beleidigend zu werden und aktiv zuhören kann, ist wichtiger als jegliches Detailwissen", sagte der Arndorfer, der auch Geschäftsführer der Wurmkiste ist.

Johanna Bruckenberger stimmt dem zu: "Für Detailfragen gibt es die Fachleute. Natürlich schadet es nicht, wenn man die Rahmenbedingungen kennt. Aber es kommt auch vieles mit der Zeit." Wie viel Aufwand ein politisches Amt erfordere, hänge vom Engagement der jeweiligen Person ab, sagte Bruckenberger. Neben den Gemeinderatssitzungen, die laut Gemeindeordnung zumindest einmal im Quartal stattfinden sollen, gibt es auch noch Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie andere Termine, die als Gemeinderat wahrgenommen werden sollten. Als Bürgermeister sei der Aufwand "natürlich deutlich höher und mit einem zweiten Vollzeitjob zu vergleichen", sagte Berlinger, der auch darüber sprach, wie man eine eigene Bürgerliste gründet und was die Herausforderungen einer solchen sind. (lp)