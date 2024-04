Vortrag "Ein starkes Europa ist gefragt" in der Team 7 Welt in Ried

Von 6. bis 9. Juni finden die Europawahlen statt. Dabei wird das neue Europäische Parlament für die kommenden fünf Jahre gewählt. Einer der viele Jahre lang an der Entwicklung der Europäischen Union mitgearbeitet hat, ist Franz Fischler. Er war von 1989 bis 1994 ÖVP-Landwirtschaftsminister in der Regierung Vranitzky und anschließend zehn Jahre lang Österreichs erster EU-Kommissar. Außerdem war er Präsident des Instituts für Höhere Studien (IHS) und des Forums Alpbach. Am Dienstag, 16. April, ist Fischler auf Einladung des Rotary Clubs Ried in der Team 7 Welt zu Gast.

Starkes Europa

Bei freiem Eintritt wird Fischler zum Thema "Ein starkes Europa ist gefragt" referieren und Einblicke in seine Vision für eine starke Europäische Union geben. "Die EU ist stärker, als ihre Kritiker glauben. Doch sie muss noch stärker werden. Daher muss die EU wachsen, bessere Entscheidungsstrukturen entwickeln, sich verteidigen können, ein globaler Player in der Wirtschaft sein und in der Wissenschaft unter den Frontrunnern bleiben. Sie soll jedoch nur jene Aufgaben wahrnehmen, die die Mitgliedsstaaten selbst nicht leisten können. Als wertebasierte Gemeinschaft muss sie die allgemeinen Grund- und Menschenrechte verteidigen, Demokratie leben und eine kulturelle Weltmacht bleiben", sagt Fischler.

Der Vortrag des ehemaligen Ministers beginnt um 20 Uhr. Um Anmeldung unter rcried@rotary.at wird gebeten. Der Eintritt ist frei.

Neben seinem Auftritt in der Team 7 Welt wird Fischler am Mittwoch, 17. April, am Gymnasium Ried mit Schülern der Oberstufe, die größtenteils erstmals bei der EU-Wahl stimmberechtigt sind, zusammentreffen, um auch mit ihnen über die bevorstehende und wichtige Europawahl zu diskutieren.

