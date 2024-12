Budgetdebatte in Ried: "Wir werden im Stich gelassen"

Am Donnerstagabend fand im Rathaus die letzte Gemeinderatssitzung 2024 statt. (Streif)

"Im Rieder Stadtbudget fehlen für 2025 nicht weniger als sechs Millionen Euro", schrieben die OÖN bereits am Mittwochabend. 24 Stunden später sah sich der Gemeinderat am Donnerstagabend mit den bitteren Zahlen konfrontiert. "Wir werden es nicht mehr abwenden können, dass uns das Land als Härteausgleichsgemeinde einstufen wird", sagte Finanzstadträtin Elisabeth Poringer (ÖVP). Die Stadt budgetiere vorläufig mit einem Minus von sechs Millionen Euro. Punkt für Punkt werde man den "Kriterienkatalog" des Landes durcharbeiten und schauen, welche Zielwerte man durch eigene Maßnahmen erreichen werde können. "Es muss ein Umdenken geben in Sachen Finanzausgleich", sagte Poringer. Bis zum Budgetbeschluss 2025 werde es Monate dauern.

"Ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wir wissen seit Jahren, dass wir ein Ausgabenproblem haben. Wir haben gewisse Sachen nicht im Griff", sagte SPÖ-Vizebürgermeister Peter Stummer, der eine Diskussion über die Personalkosten der Gemeinde einforderte. Die Kosten für das Volkskundehaus habe man noch nie diskutiert, "aber für Vereine haben wir kein Geld mehr für Förderungen", so Stummer, der anregte, den Agenda-Prozess jetzt zu stoppen, schließlich würden die wesentlichen Ergebnisse vorliegen. Stummer und SPÖ-Sportstadtrat Sebastian Forstner übten einmal mehr scharfe Kritik an der Schließung der Eishalle.

"Es ist unfair, hier die Zahlen des Volkskundehauses reinzuwerfen. Dass die Situation so ist, wie sie ist, ist zu 99 Prozent auf Dinge zurückzuführen, die wir nicht selber im Griff haben", führte Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) ins Treffen. "Es wird sich leider nicht mehr alles ausgehen. Und wenn ich eine Stiege bei der Krabbelstube, die einen halben Zentimeter zu hoch ist, heraussprengen muss, dann ist das halt ein Wahnsinn", sagte Zwielehner.

Michael Großbötzl (ÖVP) richtete sich an die SPÖ-Fraktion: "Wenn wir jetzt anfangen, dass wir einzelne Institutionen aus Sport und Kultur gegeneinander ausspielen, verwehre ich mich ganz klar dagegen." Die Situation sei frustrierend. "Bezirksstädte wie Ried erhalten immer mehr Aufgaben, kriegen aber weniger Geld. Das geht sich nicht aus, damit fahren wir Vollgas gegen die Wand. Wir müssen uns auf die Füße stellen." Großbötzl erwarte sich Antworten von den Verantwortlichen in Bund und Land, wie kleinere Bezirksstädte wie Ried das schaffen sollten. "Hinter vorgehaltener Hand wird schon diskutiert, dass 2025 in Oberösterreich mehr als die Hälfte Abgangsgemeinden werden", sagte er und fügte hinzu: "Wir werden im Stich gelassen, ich bin frustriert und fast schon ein bisschen politikmüde."

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif