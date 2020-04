Viele Hürden bei Fahrt über Grenze

Ohne ein solches Dokument ist die Einreise nur für österreichische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in Österreich zulässig. Sie müssen sich allerdings verpflichten, sich sofort am Wohnort für 14 Tage in Heimquarantäne zu begeben.

Berufspendler, Gütertransporte und gewerblicher Verkehr sind davon ausgenommen. Es sind aber Nachweise mitzuführen, dass man zu einer dieser Gruppe gehört. Pendler können zum Beispiel auf der Website der deutschen Bundespolizei eine Bestätigung herunterladen, die vom Arbeitgeber auszufüllen ist. Kein Anlass zur Sorge bestehe laut Behörden für Menschen, die die Grenze wegen unbedingt notwendiger medizinischer Leistungen überqueren müssen.

Dies ist an sich ohne Gesundheitszeugnis und Quarantäne-Verpflichtung möglich, sofern eine Bestätigung des Arztes mitgeführt wird. Auch eine Begleitperson darf mit. Getrennt von der Einreise nach Österreich ist jene nach Deutschland zu betrachten: Sie ist derzeit nur für Pendler und Personen, die einen triftigen Grund nennen, möglich. Ob dieser ausreichend triftig ist, entscheiden die deutschen Grenzer im Einzelfall.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at