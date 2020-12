UVC Ried siegte mit 3:0

RIED. Auch im dritten Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga gingen die Herren des UVC Weberzeile Ried als Sieger vom Platz. Die Innviertler setzten sich am Sonntag auswärts gegen Weiz klar mit 3:0 durch. Es war der erste Saisonsieg der Rieder gegen die Weizer und der dritte 3:0-Erfolg in Serie. "Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Wenn man von Beginn an, meist drei bis fünf Punkte voran liegt, spielt es sich einfacher", sagte Rieds Trainer Dominik Kefer nach dem Sieg. "Wir dürfen jetzt nicht lockerlassen", sagte Niklas Stooß, Außenangreifer der Rieder. Das letzte Spiel vor Weihnachten absolviert der UVC Ried am kommenden Samstag, 19. Dezember, daheim gegen Hartberg.

