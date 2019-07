Unbekannter brach in Supermarkt ein und stahl Zigaretten - Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte schlug am frühen Freitagmorgen um 4:19 Uhr bei einem Lebensmittelgeschäft in Obernberg am Inn eine Verglasung ein und erbeutete insgesamt 19 Stangen Zigaretten. Wenig später traf eine Streife der Polizei ein. Die Beamten sahen den Täter im Außenbereich des Geschäftes und nahmen sofort die Verfolgung auf.

Bei seiner Flucht warf er die Beute und ein Einbruchswerkzeug weg und flüchtete zu Fuß auf ein angrenzendes Firmengelände, wo er schließlich entkommen konnte. Bei der eingeleiteten Intensivfahndung wurden Diensthunde und der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.

Die Polizeiinspektion Obernberg am Inn bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 4244.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.