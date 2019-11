Um ein Viertel weniger Lehrlinge im Bezirk Schärding

"Im Jahresdurchschnitt 2018 waren im Bezirk Schärding 22.569 Menschen unselbstständig beschäftigt – um 1,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor und um 10,4 Prozent mehr als vor zehn Jahren", sagte Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich, bei seinem Besuch in der Barockstadt. Von diesem Zuwachs hätten vor allem Frauen in viel höherem Ausmaß profitiert als Männer. Der Beschäftigungszuwachs bei den Frauen sei mit plus zwanzig Prozent sogar der höchste in ganz Oberösterreich.

"Äußerst bedenklich ist hingegen die Entwicklung bei den Lehrlingen und Lehrbetrieben. 2018 gab es um ein Viertel weniger Betriebe, die Lehrlinge ausgebildet haben, als ein Jahrzehnt zuvor. Auch die Zahl der Lehrlinge ist um fast 25 Prozent – und somit stärker als in den übrigen Bezirken – gesunken", sagt Kalliauer. Der angebliche generelle Fachkräftemangel sei somit eindeutig ein hausgemachtes Problem.

Jeder Dritte arbeitet Teilzeit

Sieben von zehn Frauen und drei Viertel der Männer aus dem Bezirk sind erwerbstätig. Die Erwerbsquote liegt somit bei 73,1 Prozent – die niedrigste aller oberösterreichischen Bezirke. "Allerdings sind darin die Auspendler nach Bayern nicht berücksichtigt. Zählt man diese dazu, liegt die Erwerbsquote ungefähr im Landesdurchschnitt von rund 78 Prozent. Ein Drittel aller Beschäftigten hat einen Teilzeitjob – 59 Prozent der Frauen und rund zwölf Prozent der Männer", sagt der AK-Präsident.

Bei seiner Leistungsbilanz betonte Kalliauer weiters, dass Arbeitslose in Schärding intensiv und rasch nach neuen Jobs suchen würden. "Sieben von zehn Arbeitssuchenden aus dem Bezirk haben innerhalb von drei Monaten eine neue Beschäftigung gefunden."

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at