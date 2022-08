Traktoranhänger touchierte fünf Fahrzeuge

Einem aufmerksamen Innviertler ist es zu verdanken, dass bei einem gefährlichen Vorfall in St. Pantaleon niemand verletzt wurde. Ein Anhänger hatte sich gegen 16 Uhr von einem Traktor gelöst und war über einen Hang hinunter auf einen Parkplatz gerollt. Dort touchierte er fünf abgestellte Fahrzeuge.

Alle anwesenden Personen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, weil ein Zeuge das nahende Unheil rechtzeitig erkannt und die Passanten durch fortlaufendes Hupen auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte.

Drei Pkw wurden leicht bis mittelschwer beschädigt, zwei Fahrzeuge so stark, dass sie als Totalschaden zu betrachten sind, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die Feuerwehr St. Pantaleon an.