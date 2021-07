Wo führt der Weg der SV Guntamatic Ried in der zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga nach dem Aufstieg hin? "Unser Ziel muss vorrangig der Klassenerhalt sein. Andere Ziele wären unseriös", sagt SVR-Trainer Andreas Heraf. Der 53-Jährige schaffte mit der Mannschaft in der Qualifikationsrunde der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt. Die logische Konsequenz: Der Vertrag mit Heraf wurde bis Sommer 2023 verlängert.