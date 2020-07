Heute in einer Woche entscheidet sich, in welcher Liga die SV Guntamatic Ried in der Saison 2020/2021 spielen wird. Einiges deutet darauf hin, dass den Innviertlern auch im dritten Anlauf der Aufstieg nicht gelingen wird. Drei Punkte Vorsprung hat Tabellenführer Klagenfurt, den Kärntnern reichen also ein Sieg und ein Unentschieden aus den letzten beiden Spielen. "Wir müssen unsere Partien gewinnen und hoffen, dass Klagenfurt noch ein Match verliert", sagt Trainer Gerald Baumgartner.