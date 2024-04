Starke Gladiators starteten mit zwei Siegen in die Saison

Nachdem die Innviertler in der vergangenen Saison von Verletzungen geplagt waren und keinen einzigen Sieg feiern konnten, sieht die Lage heuer ganz anders aus. In der ersten Runde der Division 2 besiegten die Gladiators die Styrian Rhinos daheim vor rund 900 Fans mit 24:17. Dieses Selbstvertrauen nahmen die Gladiators am vergangenen Wochenende mit ins Auswärtsspiel bei den Gmunden Rams. Am Ende stand ein 24:17-Sieg für die Innviertler auf der Anzeigetafel. "Es war ein sehr schweres und herausforderndes Spiel", sagte Gladiators-Headcoach Raffael Gruber, der sich über die positive Entwicklung freut. "Ein riesiges Lob und Dankeschön geht an die Coaches, die Mannschaft, die Helfer, den Vorstand und natürlich an die Fans. Alle haben mitgeholfen, dass wir es wieder in die Erfolgsspur geschafft haben", sagt Gruber. Das nächste Spiel bestreiten die Gladiators Ried am 11. Mai. Dann kommt es im Klaus-Roitinger-Stadion zum Rückspiel gegen die Gmunden Rams. Foto: Gladiators

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif