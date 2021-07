Spezialtage für Schnäppchenjäger

Händler kündigen für beide Tage Topangebote an, am 14. August können auch Privatpersonen ihr Verkaufstalent unter Beweis stellen und ihre Waren anpreisen. In den vergangenen Monaten hätten sich viele Menschen die Zeit genommen, "über die Jahre angesammelte Schätze" auszusortieren, so die Organisatoren.

Wer sich einen Verkaufsplatz sichern möchte, kann sich bis 30. Juli beim Stadtmarketing unter office@ried.com oder unter Tel. 07752/85180 anmelden.