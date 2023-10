Spende für den Brückenlauf

Die Einnahmen aus den Startgeldern und die gesammelten Spenden kommen Organisationen in Hochburg-Ach und Burghausen zugute. Heuer haben sich noch mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren angemeldet, sie alle laufen am Sonntag für den guten Zweck. Unter anderem werden die Organisation "Frauen helfen Frauen", die Burghauser Tafel und der Verein zur Jugendförderung Hochburg-Ach unterstützt. Auch Wacker Burghausen spendete – schon im Vorfeld übergab Wacker-Werksleiter Peter von Zumbusch (re.) 4000 Euro für den Salzach-Brückenlauf an Heike Maser und Michael Schneiderhan (li.) vom Organisationsteam.

