Sonderpostamt zur Stillen Nacht

Die Stille-Nacht-Kapelle als Gedenkstätte an die Entstehungsgeschichte des "Weltweihnachtsliedes" und ihre Urheber ist ein wichtiger Bestandteil des Sonderstempels. Bis 24. Dezember ist das Sonderpostamt im Bruckmannhaus begleitet durch Coronaschutzmaßnahmen im Jubiläumsjahr eingerichtet.

Öffnungszeiten: jeweils von 10 bis 16 Uhr; am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr. Am 21. Dezember ist geschlossen. Die Post hat auch dieses Jahr eine personalisierte Marke gestaltet. Diese wird vor Ort um 2,50 Euro angeboten. Das Motiv zeigt die berühmte Stille-Nacht-Kapelle in einer verschneiten Winternacht. Zur Briefmarke gibt es eine eigene Postkarte.