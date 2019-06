Ingrid Eisner hat drei Kinder und ist so das Managen gewöhnt – das kommt ihr als künftige Amtsleiterin der Bezirkshauptmannschaft (BH) Ried zugute: Sie ist geduldig ihren Weg gegangen. Hat nicht gemurrt, wenn sie in eine andere Gemeinde-Dienststelle versetzt wurde. "Weil das vielfach auch auf eigenen Wunsch stattgefunden hat", sagt Ingrid Eisner, die eine vorbildliche Karriere hingelegt hat. Vom Bürokauffrau-Lehrling bei der BH Ried, wo sie per 1.