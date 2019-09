Schloss Aurolzmünster: Versteigerung gescheitert, kein einziger Bieter kam

Monatelang wurde, wie berichtet, für das Wasserschloss in der Innviertler Gemeinde Aurolzmünster mit 12.000 Quadratmetern Grundstücksfläche und 2500 Quadratmetern Wohnfläche vergeblich ein Käufer gesucht, am Freitag stand am Bezirksgericht Ried ein Zwangsversteigerungsverfahren an. Schätzwert und zugleich als geringstes Gebot festgelegte Summe: 1.343.855 Euro. Ergebnis: Kein einziger Bieter. „Das habe ich fast befürchtet“, so Richter Gerhard Ebener im Rieder Schwurgerichtssaal vor vielen interessierten Zuhörern.

Das Schloss Aurolzmünster:

Betrieben worden war der der versuchte Verkauf und das anschließende Zwangsversteigerungsverfahren durch eine Bank, die ihr Geld wiedersehen will. Der Mehrheitseigentümer – die Schloss Aurolzmünster Verwaltungs AG – war 2017 in die Pleite geschlittert. Die ursprünglichen Pläne der Aktionäre, attraktive Nutzungskonzepte für das Schloss zu entwickeln und umzusetzen, waren nicht aufgegangen. Das erforderliche Kapital hatte die AG mit einem Beteiligungsmodell aufzutreiben versucht.

In der Folge hatte eine Bank als Hauptgläubiger versucht, einen Käufer für das Schloss zu finden. Der Kaufpreis war mit rund 1,3 Millionen Euro festgelegt.

Der Sanierungsbedarf ist offenbar erheblich. Laut einem Gutachten aus dem Jahr 2018 sei der bauliche Zustand beeinträchtigt. Vor Rissen und Leitungswasserschäden ist die Rede, die Heizung sei abgefroren. Das Dach hingegen sei generalsaniert und funktionstüchtig. „Der Westtrakt beziehungsweise das, was an baulichen Teilen zu sehen ist, kann als Ruine bezeichnet werden“, heißt es in dem Gutachten. Das Mauerwerk im Erdgeschoß des Hauptschlosses weise Schäden durch aufsteigende Bodenfeuchte auf.

Binnen zwei Jahren kann die Bank nun einen weiteren Antrag auf Zwangsversteigerung stellen.

Nebengebäude versteigert

Im Rahmen der Zwangsversteigerung auf deutlich größeres Interesse gestoßen ist ein keines Nebengebäude auf dem Schlossareal, das gesondert zu haben war. Es handelt sich um ein Wohnhaus mit insgesamt 785 Quadratmetern Grundstücksfläche. Der bauliche Zustand wird als eher schlecht, aber als sanierbar beschrieben. Als geringstes Gebot waren 47.000 Euro angesetzt. Mehrere Bieter fanden sich ein, am Ende ging der Zuschlag an eine Familie aus Rumänien, die 110.000 Euro hinlegen will.

Auch die Gemeinde Aurolzmünster wollte um das Nebengebäude mitbieten. Am Donnerstag Abend vor dem „Zwangsversteigerungs-Freitag“ war im Gemeinderat beschlossen worden, maximal 100.000 Euro in die Hand zu nehmen. Dies hat sich durch das Gebot der Familie aus Rumänien tags darauf im Gerichtssaal erledigt. Ein Ankauf des Schlosses selbst war für die Gemeinde kein Thema.