Schwanenritter aus dem Donaukanal

Auch in Wien begeisterte die schon zu Ostern 2022 in Salzburg gezeigte Lohengrin-Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito in der Ausstattung von Anna Viebrock wenig und rief bei der Premiere am Montag einen heftigen Buh-Orkan hervor. Das für die breite Bühne des Festspielhauses angepasste Konzept einer Wehranlage wirkt in Wien wie in den Bühnenraum hineingestopft. Was dort aufgrund der weiten Wege noch ein wenig Bewegung hineinbrachte, geriet hier zu einer massiven Stehpartie.