Rührender Dank an die Mitarbeiter im Krankenhaus

Sie haben den Pflegekräften der Pandemiestation am Rieder Krankenhaus als Anerkennung für deren aufopfernde Arbeit für alle an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten einen kleinen Dankesgruß in Form von Kekse-Säckchen überreicht.

Insgesamt 60 Kilogramm Kekse haben die Goldhaubenfrauen gebacken, in Sackerl gefüllt, die mit handgemachten Etiketten aus der Hand von Martina Dornstauder verziert sind. Der Leiter der Pandemiestation, Primar Thomas Winter, dankte den Goldhaubenfrauen für diese Aktion und versicherte, dass diese wichtige und motivierende Geste den Mitarbeitern Freude und Kraft gebe, weiterhin durchzuhalten.